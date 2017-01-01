Неожиданное решение: Volkswagen полностью перейдет на выпуск электроавтомобилей

Немецкий автоцонцерн планирует выпустить 22 миллиона электромобилей за 10 лет.

Volkswagen в будущем может полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания в пользу электрокаров. Об этом сообщает Сегодня.

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Немецкий автоцонцерн планирует выпустить 22 миллиона электромобилей за 10 лет. С этой целью будет привлечено 44 млрд евро до конца 2023 года. К 2028 году Volkswagen хочет выпустить 70 разных моделей электрокаров.

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“Volkswagen радикально изменится. Мы берем на себя ответственность в отношении ведущих тенденций будущего, в особенности в связи с защитой климата“, - заявил гендиректор Volkswagen Герберт Дисс.

Ранее сообщалось, что дизайнер BMW ответил на критику 7 Серии.