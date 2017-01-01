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Водитель заснул за рулем Tesla на автопилоте на скорости 120 км в час - видео

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В штате Калифорния, США, засняли водителя, который заснул за рулем автомобиля Tesla на автопилоте.
Машина в этот момент ехала со скоростью 120 км в час
Машина в этот момент ехала со скоростью 120 км в час
Скриншот видео

Современные автокомпании прикладывают все усилия, чтобы сделать вождение максимально безопасным - для это были созданы различные вспомогательные системы в авто и даже автопилот.

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Но, похоже, не все к таким новшествам готовы. В штате Калифорния, США, засняли водителя, который заснул за рулем автомобиля Tesla на автопилоте. Об этом сообщает Автоцентр.

Машина в этот момент ехала со скоростью 120 км в час. Конечно, электромобиль Тесла требует, чтобы при активном режиме автопилота руки водителя находились на рулевом колесе, но наш герой умудрился заснуть, держась за руль.

Ранее сообщалось, что прохожий эффектно спас загоревшийся на зарядке электроавтомобиль - видео.

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Теги: неадекватные водители, Tesla, автопилот
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