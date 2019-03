Водитель заснул за рулем Tesla на автопилоте на скорости 120 км в час - видео

Современные автокомпании прикладывают все усилия, чтобы сделать вождение максимально безопасным - для это были созданы различные вспомогательные системы в авто и даже автопилот.

Но, похоже, не все к таким новшествам готовы. В штате Калифорния, США, засняли водителя, который заснул за рулем автомобиля Tesla на автопилоте. Об этом сообщает Автоцентр.

Машина в этот момент ехала со скоростью 120 км в час. Конечно, электромобиль Тесла требует, чтобы при активном режиме автопилота руки водителя находились на рулевом колесе, но наш герой умудрился заснуть, держась за руль.

Dude is straight snoozing going 75mph on the interstate, letting his @Tesla do the work. 😳😴 pic.twitter.com/RQD2LBSnGh