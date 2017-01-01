В Закарпатье ямы на дорогах украсили цветами к приезду кортежа Порошенка

Местные жители разместили цветы в горшочках в ямах на дорогах, по которым будет следовать президент.

В городе Виноградове в Закарпатской области необычно встретили кортеж Порошенко. Местные жители разместили цветы в горшочках в ямах на дорогах, по которым будет следовать президент. Об этом сообщает ресурс “Голос Карпат.ІНФО“.

Читай также: Пришлось несладко: Кортеж Порошенко порядочно потрясло на разбитой дороге

“Если бы президентский кортеж следовал через город под Черной горой, то три из четырех направлений были бы покрыты цветами, которые уже “выросли“ в ямах. Не у дорог, а на дорогах. Наших с вами дорогах“, - говорится в сообщении.

Кроме этого, как стало известно, по маршруту следования кортежа все же спешно латают ямы, чистят от мусора обочины и ремонтируют мосты.

Ранее сообщалось, что сын депутата ловко вернул в суде права, изъятые за пьяное вождение.