Как ездит авто с дисками от циркулярки вместо колес - видео
В Финляндии провели эксперимент, решив добиться максимального сцепления, с помощью циркулярок, вместо колес.
О проблеме гололеда можно, пожалуй, забыть до следующей зимы - все же сейчас уже 15 марта на календаре. Тем не менее, все еще появляются интересные эксперименты, связанные со льдом на дорогах.
Читай также: Водитель заснул за рулем Tesla на автопилоте на скорости 120 км в час - видео
В Финляндии провели эксперимент, решив добиться максимального сцепления, с помощью циркулярок, вместо колес. Для тестов машину привезли на местное замерзшее озеро, а потом покатались и на обычных дорогах. Что из этого получилось - в видео ниже.
Ранее сообщалось, что беспилотные авто хуже замечают темнокожих пешеходов - эксперимент.
Полная версия правил