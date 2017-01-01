Как ездит авто с дисками от циркулярки вместо колес - видео

В Финляндии провели эксперимент, решив добиться максимального сцепления, с помощью циркулярок, вместо колес.

Для тестов машину привезли на местное замерзшее озеро, а потом покатались и на обычных дорогах Скриншот видео

О проблеме гололеда можно, пожалуй, забыть до следующей зимы - все же сейчас уже 15 марта на календаре. Тем не менее, все еще появляются интересные эксперименты, связанные со льдом на дорогах.

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В Финляндии провели эксперимент, решив добиться максимального сцепления, с помощью циркулярок, вместо колес. Для тестов машину привезли на местное замерзшее озеро, а потом покатались и на обычных дорогах. Что из этого получилось - в видео ниже.

Ранее сообщалось, что беспилотные авто хуже замечают темнокожих пешеходов - эксперимент.