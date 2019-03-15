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Зарегистрирован законопроект: Украинских водителей пугают новыми штрафами

Комментариев: 3
Только 12% украинских водителей пользуются автокреслами для детей до 6 лет.
Законопроект №10130 предусматривает штраф за нарушение правил перевозки детей в размере 510 грн
Законопроект №10130 предусматривает штраф за нарушение правил перевозки детей в размере 510 грн
depositphotos.com

В Украине могут начать наказывать за нарушение правил перевозки детей в автотранспорте. Об этом сообщает Авто24.

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Законопроект №10130 предусматривает штраф за нарушение правил перевозки детей в размере 510 гривен и 850 - за повторное нарушение. Контролировать соблюдение водителями этой части ПДД будет полиция.

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По данным ВОЗ, использование специальных детских автокресел позволяет уменьшить вероятность летальных исходов среди детей в автопроисшествиях до 80%. И только 12% украинских водителей пользуются автокреслами для детей до 6 лет, и почти никогда для детей старшего возраста.

Ранее сообщалось, что стало известно, что случилось с брошенными в приграничных селах “евробляхами“.

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Теги: штраф, перевозка детей, ПДД
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Комментариев (3)
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Gagarinn    15.03.2019, 17:44
Оценка:  0
Gagarinn
У таксистов будут автокресла? В автобусах? Поездах? Самолетах?
Да и у мосоров в машине бы не мешало, так как они могут перевозить малолетних преступников
Zayka-24    15.03.2019, 18:04
Оценка:  0
Zayka-24
Интересно, а если кресла есть в машине, но эти «посіпаки» вечно вылазят из них и все защитные замки за 10 мин открывают!!!
tinkerrr    15.03.2019, 17:33
Оценка:  +1
tinkerrr
Штрафы нужно вводить - пусть помогут если не своим детям, то хотя бы детям гаишников
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