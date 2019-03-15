Зарегистрирован законопроект: Украинских водителей пугают новыми штрафами

Только 12% украинских водителей пользуются автокреслами для детей до 6 лет.

В Украине могут начать наказывать за нарушение правил перевозки детей в автотранспорте. Об этом сообщает Авто24.

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Законопроект №10130 предусматривает штраф за нарушение правил перевозки детей в размере 510 гривен и 850 - за повторное нарушение. Контролировать соблюдение водителями этой части ПДД будет полиция.

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По данным ВОЗ, использование специальных детских автокресел позволяет уменьшить вероятность летальных исходов среди детей в автопроисшествиях до 80%. И только 12% украинских водителей пользуются автокреслами для детей до 6 лет, и почти никогда для детей старшего возраста.

Ранее сообщалось, что стало известно, что случилось с брошенными в приграничных селах “евробляхами“.