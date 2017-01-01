Предупреждение водителям!: Шулявский мост перекроют уже завтра

Длиться ремонт будет 17 месяцев и обойдется порядка 900 млн грн.

Долгожданный ремонт на Шулявском мосту начинается уже в субботу facebook.com

Долгожданный ремонт на Шулявском мосту начинается уже завтра - в субботу, 16 марта. Об этом сообщает Авто24.

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“С 16 марта 2019 года в связи с проведением работ по реконструкции транспортной развязки на пересечении ул. Вадима Гетьмана, Александра Довженко и просп. Победы (Шулявский путепровод) закрывается движение троллейбусов маршрутов №22, 27, 42 и вносятся изменения в работу наземного общественного транспорта”, – сказано на официальной странице Киевпастранса.

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Подробнее о том, как будет организован объезд - можно почитать тут.

Длиться ремонт будет 17 месяцев и обойдется порядка 900 млн грн.

Ранее сообщалось, что стала доступна проверка штрафов за нарушение ПДД через Приватбанк.