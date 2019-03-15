Глава Volkswagen обратился к публике с нацистской фразой

Фраза слишком похожа на нацистский лозунг Arbeit Macht Frei - “Робота делает вас свободными“.

На недавнем мероприятии Volkswagen, глава компании Герберт Дисс произнес фразу Ebit Macht Frei (“Ebit [прибыль до вычета процентов и налогов] делает вас свободным“), что вызвало волну критики.

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Дело в том, что фраза слишком похожа на нацистский лозунг Arbeit Macht Frei - “Робота делает вас свободными“. А учитывая, что Volkswagen известен своей исторической связью с Третьем рейхом, фраза главы компании была совсем неуместной.

Герберт Дисс извинился за свои слова:

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“Я ни в коем случае не собирался, чтобы это заявление было заключено в ложный контекст. В то время я просто не думал об этой возможности“.

Также Дисс признал “особую ответственность своей компании в связи с Третьим рейхом“.

Фраза слишком похожа на нацистский лозунг Arbeit Macht Frei wikipedia.org

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