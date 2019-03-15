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Глава Volkswagen обратился к публике с нацистской фразой

Комментариев: 2
Фраза слишком похожа на нацистский лозунг Arbeit Macht Frei - “Робота делает вас свободными“.
Герберт Дисс извинился за свои слова
Герберт Дисс извинился за свои слова
motor1.com

На недавнем мероприятии Volkswagen, глава компании Герберт Дисс произнес фразу Ebit Macht Frei (“Ebit [прибыль до вычета процентов и налогов] делает вас свободным“), что вызвало волну критики.

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Дело в том, что фраза слишком похожа на нацистский лозунг Arbeit Macht Frei - “Робота делает вас свободными“. А учитывая, что Volkswagen известен своей исторической связью с Третьем рейхом, фраза главы компании была совсем неуместной.

Герберт Дисс извинился за свои слова:

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“Я ни в коем случае не собирался, чтобы это заявление было заключено в ложный контекст. В то время я просто не думал об этой возможности“.

Также Дисс признал “особую ответственность своей компании в связи с Третьим рейхом“.

Фраза слишком похожа на нацистский лозунг Arbeit Macht Frei
Фраза слишком похожа на нацистский лозунг Arbeit Macht Frei
wikipedia.org

Ранее сообщалось, что 13-летняя девочка за рулем авто устроила жесткое ДТП в Тернополе - сейчас она в коме.

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Теги: Третий Рейх, нацизм, Volkswagen
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Комментариев (2)
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Meritus    15.03.2019, 19:14
Оценка:  0
Meritus
Коли вже закінчиться це жування з шмарклями минулого.
гость  (аноним)  15.03.2019, 19:00
Оценка:  0
гость
какой концерн, такие и фразы...
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