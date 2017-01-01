Аварии с непристенутыми людьми в салоне: Пятничная подборка #22

Остается надеяться, что после просмотра водители все таки поймут, что пристегиваться необходимо.

Некоторые автомобилисты отказываются пристегиваться, объясняя свое решение тем, что ремни опасны сами по себе и могут нанести серьезные травмы при аварии.

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Научно доказано, что это не так - ремни существенно повышают шансы на спасения. Но водители продолжают упрямиться - “при боковом столкновении есть шанс вылететь в окно и остаться живим, если ты не пристегнут“.

Что же, в сегодняшней пятничной подборке - сцены аварий с непристегнутыми людьми в авто. Остается надеяться, что после просмотра водители все таки поймут, что пристегиваться необходимо.

Внимание! В подборке присутствуют натуралистичные сцены происшествий на дороге

Ранее сообщалось, что водитель заснул за рулем Tesla на автопилоте на скорости 120 км в час - видео.