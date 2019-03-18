Стоимость Porsche 911 GT3 RS в Украине составляет 6,44 млн. гривен.

В Украине засняли эксклюзивный Porsche 911 GT3 RS за 6,4 млн гривен

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В Украине засняли эксклюзивный Porsche 911 GT3 RS за 6,4 млн гривен

В Украине засветился раритетный Porsche 911 GT3 RS. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Данное авто интересно тем, что является последним спорткар Porsche с атмосферным двигателем (с нового поколения все Porsche 911 будут турбированными).

Porsche 911 GT3 RS 2019 оснащен 4,0-литровой оппозитной “шестеркой“ мощностью 520 л. с. при 8250 об/мин. С 7-ступенчатым роботом PDK купе Porsche разгоняется до сотни за 3,2 с и развивает 312 км/ч.

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Также авто может похвастаться новым аэропакетом, полноуправляемым шасси, динамическими опорами двигателя и активной подвеской.

Стоимость Porsche 911 GT3 RS в Украине составляет 6,44 млн. гривен.

Ранее сообщалось, что немецкие мастера сделали роскошный гибрид микроавтобуса Volkswagen и Porsche 911.