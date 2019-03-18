Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Украине засняли эксклюзивный Porsche 911 GT3 RS за 6,4 млн гривен

Комментариев: 2
Стоимость Porsche 911 GT3 RS в Украине составляет 6,44 млн. гривен.
В Украине засняли эксклюзивный Porsche 911 GT3 RS за 6,4 млн гривен
© instagram.com
Фото 1/5
В Украине засняли эксклюзивный Porsche 911 GT3 RS за 6,4 млн гривен
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Украине засветился раритетный Porsche 911 GT3 RS. Об этом сообщает ТопЖыр.

Читай также: Редчайший тюнинг суперкара Lamborghini Diablo сделали в Украине - фотографии

Данное авто интересно тем, что является последним спорткар Porsche с атмосферным двигателем (с нового поколения все Porsche 911 будут турбированными).

Porsche 911 GT3 RS 2019 оснащен 4,0-литровой оппозитной “шестеркой“ мощностью 520 л. с. при 8250 об/мин. С 7-ступенчатым роботом PDK купе Porsche разгоняется до сотни за 3,2 с и развивает 312 км/ч.

Читай также: Неожиданный тюнинг: Что будет, если скрестить Москвич с Mitsubishi, Chevrolet и Renault

Также авто может похвастаться новым аэропакетом, полноуправляемым шасси, динамическими опорами двигателя и активной подвеской. 

Стоимость Porsche 911 GT3 RS в Украине составляет 6,44 млн. гривен.

Ранее сообщалось, что немецкие мастера сделали роскошный гибрид микроавтобуса Volkswagen и Porsche 911.

Поделись:
Теги: интересное авто, Porsche 911 GT3 RS, Украина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
ttema    18.03.2019, 17:52
Оценка:  0
ttema
По нашей Шоссе тока эвакуатором перевезти). Куда то дальше поедет!
SEMPENTY    18.03.2019, 17:00
Оценка:  0
SEMPENTY
ну подумаешь, скромный налоговый инспектор сделал подарок ребенку...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь