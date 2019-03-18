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Киев остановился в пробках из-за ремонта Шулявского путепровода: Карта пробок

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В частности, "стоит" проспект Победы в сторону центра от метро "Житомирская".
Киев остановился в пробках из-за ремонта Шулявского путепровода: Карта пробок
© google.com/maps
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Киев остановился в пробках из-за ремонта Шулявского путепровода: Карта пробок
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Утром в понедельник, 18 марта, Киев парализовали многочисленные пробки. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

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В частности, "стоит" проспект Победы в сторону центра от метро "Житомирская".

Также тяжелая ситуация на улицах Дегтяревской, Новоконстантиновской, проспекте Правды, Большой Окружной, на Героев Сталинграда, на Набережно-Рыбальской и Набережно-Крещатицкой, передает Сегодня.

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Крупные пробки зафиксированы на Сечевых Стрельцов, бульваре Леси Украинки, Жилянской. На Воздухофлотском проспекте практически без движения из-за 2-х ДТП.

Ранее сообщалось, что в Германии оштрафовали более 100 водителей, не пропустивших скорую.

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Теги: пробки, ДТП, Шулявская развязка
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  18.03.2019, 11:23
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гость
Почему не написали,что будет полный абздец заявленных 1,5 года и как обычно дату оглашенную нашими '' руководителями" нужно умножать минумум в два раза. Круг на Борщаговке ремонтировали больше пол года!!!!!!!! Перед кругом висит табличка- при поддержке Витальки!!!!
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