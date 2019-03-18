Киев остановился в пробках из-за ремонта Шулявского путепровода: Карта пробок
Утром в понедельник, 18 марта, Киев парализовали многочисленные пробки. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
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В частности, "стоит" проспект Победы в сторону центра от метро "Житомирская".
Также тяжелая ситуация на улицах Дегтяревской, Новоконстантиновской, проспекте Правды, Большой Окружной, на Героев Сталинграда, на Набережно-Рыбальской и Набережно-Крещатицкой, передает Сегодня.
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Крупные пробки зафиксированы на Сечевых Стрельцов, бульваре Леси Украинки, Жилянской. На Воздухофлотском проспекте практически без движения из-за 2-х ДТП.
Ранее сообщалось, что в Германии оштрафовали более 100 водителей, не пропустивших скорую.
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