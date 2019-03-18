Киев остановился в пробках из-за ремонта Шулявского путепровода: Карта пробок

В частности, "стоит" проспект Победы в сторону центра от метро "Житомирская".

На весь экран Свернуть

Утром в понедельник, 18 марта, Киев парализовали многочисленные пробки. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Читай также: Предупреждение водителям!: Шулявский мост перекроют уже завтра

В частности, "стоит" проспект Победы в сторону центра от метро "Житомирская".

Также тяжелая ситуация на улицах Дегтяревской, Новоконстантиновской, проспекте Правды, Большой Окружной, на Героев Сталинграда, на Набережно-Рыбальской и Набережно-Крещатицкой, передает Сегодня.

Читай также: Шулявский мост закроют через 9 дней: Карта объезда и изменения маршрутов транспорта

Крупные пробки зафиксированы на Сечевых Стрельцов, бульваре Леси Украинки, Жилянской. На Воздухофлотском проспекте практически без движения из-за 2-х ДТП.

Ранее сообщалось, что в Германии оштрафовали более 100 водителей, не пропустивших скорую.