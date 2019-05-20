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Трассу "Киев-Одесса" превратят в автобан - финансирование уже нашли

Комментариев: 3
В частности, на эти цели пойдет весь кредит Европейского инвестиционного банка.
Первый настоящий автобан в Украине может соединить Киев и Одессу
Первый настоящий автобан в Украине может соединить Киев и Одессу
Александра Рокета

Дорогу М-05 “Киев-Одесса“ превратят в полноценный автобан. Об этом сообщил глава “Укравтодора“ Славомир Новак на своей странице в Facebook.

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Деньги на постройку, по словам Новака, уже нашли. В частности, на эти цели пойдет весь кредит Европейского инвестиционного банка.

В текущем году будет подготовлена проектная документация на капитальный ремонт участка дороги в Черкасской области и начнется проектирование в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. В пределах Черкасской области она будет иметь асфальтобетонное покрытие, а в пределах Кировоградской, Николаевской и Одесской - цементобетонное.

Ранее сообщалось, что роскошный Bentley очень неоднозначно тюнинговали в гусеничный “танк“.

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Теги: дороги, Киев-Одесса, автобан
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  20.05.2019, 16:44
Оценка:  0
гость
для хасидов чёрношляпых . Фу-у-у-у
П    20.05.2019, 16:06
Оценка:  +2
П
Новак - не торопись. Тебе еще с прокурорами(новыми) предстоит пообщаться.
CasperW    20.05.2019, 15:57
Оценка:  0
CasperW
Вот это я понимаю, человек заступил на пост. ФИНАНСИРОВАНИЕ УЖЕ НАШЛИ!!!
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