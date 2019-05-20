Трассу "Киев-Одесса" превратят в автобан - финансирование уже нашли

В частности, на эти цели пойдет весь кредит Европейского инвестиционного банка.

Первый настоящий автобан в Украине может соединить Киев и Одессу Александра Рокета

Дорогу М-05 “Киев-Одесса“ превратят в полноценный автобан. Об этом сообщил глава “Укравтодора“ Славомир Новак на своей странице в Facebook.

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Деньги на постройку, по словам Новака, уже нашли. В частности, на эти цели пойдет весь кредит Европейского инвестиционного банка.

В текущем году будет подготовлена проектная документация на капитальный ремонт участка дороги в Черкасской области и начнется проектирование в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. В пределах Черкасской области она будет иметь асфальтобетонное покрытие, а в пределах Кировоградской, Николаевской и Одесской - цементобетонное.

Ранее сообщалось, что роскошный Bentley очень неоднозначно тюнинговали в гусеничный “танк“.