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Tesla грозит банкротство: Илон Маск разослал сообщение своим сотрудникам

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В обращении Маска сказано, что Tesla привлекла больше 2 млрд долларов финансирования, но производство проглотит эти деньги всего за год.
Илон потребовал строжайшего контроля над тратами
Илон потребовал строжайшего контроля над тратами
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У Tesla, кажется, большие финансовые проблемы. Лидеру компании даже пришлось обратиться к своим подчиненным с требованием строжайшей экономии. Об этом сообщает Сегодня.

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В email Маска к сотрудникам компании сказано, что Tesla привлекла больше 2 млрд долларов финансирования, но производство проглотит эти деньги всего за 10 месяцев.

В связи с этим Илон потребовал строжайшего контроля над тратами. Отныне все траты будут согласованы лично с Илоном Маском, или его новым финансовым директором Заком Киркгортом.

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“В будущем все расходы любого рода, включая запчасти, зарплату, командировочные расходы, аренду, буквально каждый платеж, который покидает наш банковский счет, должны быть пересмотрены“, - сказал Маск.

Ранее сообщалось, что в Украине могут построить первый в Европе завод Tesla.

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Теги: Tesla, Илон Маск, банкротство
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