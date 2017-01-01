На чем будет ездить президент Зеленский

На инаугурацию, к слову, политик пришел пешком.

Главным событием этой недели однозначно стала инаугурация Президента Украины Владимира Зеленского. На чем будет передвигаться политик, предположил Автоцентр.

Народный вариант

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Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал свое отличие от привычного образа украинских политиков-богачей, которые выставляют свой статус на показ. Поэтому в эксклюзивной люксовой иномарке мы вряд ли его увидим. С другой стороны, автомобиль в кортеже президента должен быть солидным. В этой роли легко представить Toyota Camry 70. А для охраны - например, бюджетный кроссовер Рено Дастер.

Классический вариант

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Если предположить, что Зеленский перестарается в создании образа “человека из народа“, то президента можно будет представить на чем-то отечественном. Например, на ZAZ Lanos. Черного цвета (для солидности). Конечно, это очень маловероятный вариант.

Реалистичный вариант

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На службе правительственного аппарата очень много автомобилей Mercedes S-class, среди которых и бронированный авто, купленные еще Петром Порошенко. Очень реалистичный вариант, что Зеленский будет пользоваться именно этими машинами. Все же, человек на посту президента должен быть в безопасности.

Ранее сообщалось, что в Закарпатье ямы на дорогах украсили цветами к приезду кортежа Порошенка.