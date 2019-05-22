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Tesla объяснила, почему Model S взорвалась на парковке

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Выяснилось, что дело в программном обеспечении - в системе заряда батареи и управления ее температурой произошел сбой.
Чтобы устранить проблему хватит просто выпустить обновление для авто.
Чтобы устранить проблему хватит просто выпустить обновление для авто.
Скриншот видео

Не так давно сообщалось, о сгоревшей без видимой причины на парковке в Шанхае Tesla Model S. Тогда передавали, что американская компания забрала то, что осталось от машины, чтобы выяснить причины возгорания. Теперь же появились результаты их расследования.

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Выяснилось, что дело в программном обеспечении - в системе заряда батареи и управления ее температурой произошел сбой. Чтобы устранить проблему хватит просто выпустить обновление для авто.

Это облегчение для Tesla, ведь американской компании не придется отзывать машины. С другой стороны, что это за контроль качества, если машина из-за ошибки разработчиков может просто вспыхнуть за считанные секунды?

Ранее сообщалось, как ведет себя Тесла при столкновении “лоб в лоб“: Жуткий видеопример из жизни.

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Теги: Tesla, скандал, сгорело авто
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  22.05.2019, 18:43
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гость
"что это за контроль качества"?

Ха-ха-ха-а-а-а-а -а!!!
У ублюдочных кацапов, SSJ горят синим пламенем, дырки в космических кораблях, ракеты падают, крыши домов валятся, а вы про контроль качества у TESLA
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