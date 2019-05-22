Tesla объяснила, почему Model S взорвалась на парковке

Выяснилось, что дело в программном обеспечении - в системе заряда батареи и управления ее температурой произошел сбой.

Не так давно сообщалось, о сгоревшей без видимой причины на парковке в Шанхае Tesla Model S. Тогда передавали, что американская компания забрала то, что осталось от машины, чтобы выяснить причины возгорания. Теперь же появились результаты их расследования.

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Выяснилось, что дело в программном обеспечении - в системе заряда батареи и управления ее температурой произошел сбой. Чтобы устранить проблему хватит просто выпустить обновление для авто.

Это облегчение для Tesla, ведь американской компании не придется отзывать машины. С другой стороны, что это за контроль качества, если машина из-за ошибки разработчиков может просто вспыхнуть за считанные секунды?

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