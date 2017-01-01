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"Проклятое" место: Под Киевом обнаружили поворот, на котором за год произошло 50 ДТП

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За год на маленьком участке случилось 48 ДТП.
9 ДТП были с пострадавшими, два участника аварий погибли.
9 ДТП были с пострадавшими, два участника аварий погибли.
Скриншот видео

Когда на одном и том же участке регулярно происходит множество аварий, явно пора что-то менять. Такие “проклятые“ участки есть и в Украине. Показательный пример - поворот на трассе под Киевом, вблизи сел Тарасовка, Юрьевка и Вита-Почтовая.

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За год на маленьком участке случилось 48 ДТП. Из них - 9 с пострадавшими, два участника аварий погибли. По словам полиции, главная причина - превышение скорости.

В министерстве регионального развития придумали, как уменьшить аварийность на таких участках дороги минимум на 50%. Об изменениях смотрите в сюжете ТСН.

Ранее сообщалось, что в Киеве такси Uber “перевернуло“ грузовик-автовышку Киевпастранса.

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Теги: ДТП, проклятое место, Киев
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