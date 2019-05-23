Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Как автомобили Tesla защищаются от идиотов на дороге - видео

Комментариев: 1
На автомобиле установлены камеры, которые записывают все, что происходит с машиной как на дороге, так и на парковке.
Владельца Tesla ни с того ни с сего решил “проучить“ владелец Chevrolet Camaro
Владельца Tesla ни с того ни с сего решил “проучить“ владелец Chevrolet Camaro
Скриншот видео

Автомобили Tesla частенько становятся объектами травли в США. Основной причиной этого явления называют высокую цену машины - некоторые агрессивные автомобилисты просто завидуют владельцам непомерно дорогих электромобилей и не теряют случая им напакостить.

Читай также: Tesla объяснила, почему Model S взорвалась на парковке

Очень часто машины Tesla “ключуют“ - намеренно царапают покрытие двери ключами. Стала известной компания по блокировке специальных парковок для автомобилей Tesla большими пикапами. Даже на трассе некоторые водители электрокаров столкнулись с буллингом.

К счастью, инженеры Тесла предусмотрели и это. На автомобиле установлены камеры, которые записывают все, что происходит с машиной как на дороге, так и на парковке.

Читай также: Tesla грозит банкротство: Илон Маск разослал сообщение своим сотрудникам

Такая функция очень пригодилась герою этой статьи. Владельца Tesla ни с того ни с сего решил “проучить“ владелец Chevrolet Camaro, в результате чего произошла авария. Видео инцидента с некоторых ракурсов было предоставлено полиции - на нем отчетливо видно агрессивное поведение водителя Chevrolet.

Ранее сообщалось, как ведет себя Тесла при столкновении "лоб в лоб": Жуткий видеопример из жизни.

Поделись:
Теги: Tesla, видео, США
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  23.05.2019, 14:44
Оценка:  0
гость
ну так он его хорошенько подрезал...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь