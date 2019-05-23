Как автомобили Tesla защищаются от идиотов на дороге - видео

На автомобиле установлены камеры, которые записывают все, что происходит с машиной как на дороге, так и на парковке.

Владельца Tesla ни с того ни с сего решил “проучить“ владелец Chevrolet Camaro Скриншот видео

Автомобили Tesla частенько становятся объектами травли в США. Основной причиной этого явления называют высокую цену машины - некоторые агрессивные автомобилисты просто завидуют владельцам непомерно дорогих электромобилей и не теряют случая им напакостить.

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Очень часто машины Tesla “ключуют“ - намеренно царапают покрытие двери ключами. Стала известной компания по блокировке специальных парковок для автомобилей Tesla большими пикапами. Даже на трассе некоторые водители электрокаров столкнулись с буллингом.

К счастью, инженеры Тесла предусмотрели и это. На автомобиле установлены камеры, которые записывают все, что происходит с машиной как на дороге, так и на парковке.

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Такая функция очень пригодилась герою этой статьи. Владельца Tesla ни с того ни с сего решил “проучить“ владелец Chevrolet Camaro, в результате чего произошла авария. Видео инцидента с некоторых ракурсов было предоставлено полиции - на нем отчетливо видно агрессивное поведение водителя Chevrolet.

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