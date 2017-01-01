GTA в реальной жизни: В США женщина убегала от полиции на доме на колесах

Женщина убегала от полиции на краденном... передвижном доме.

Полиция преследовала женщину в течение часа, пока она не врезалась в припаркованное авто и деревья Скриншот видео

В США нередко показывают полицейские погони в прямом эфире. На youtube немало снятых с вертолета видео угонщиков, или других злоумышленников, которые на чужом авто пытаются уйти от преследования, но после эффектной погони попадают в руки полиции.

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Эта погоня, правда, выбивается из ряда других. Женщина убегала от полиции на краденном... передвижном доме. Причем гонка была не медленной - дом на колесах ехал со скоростью 100 км в час, 6 раз врезался в придорожные пальмы, въехал в местный супермаркет и ранил нескольких человек.

В краденном автодоме находились две собаки, которые выпрыгнули из машины на ходу - к счастью, они не пострадали.

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Полиция преследовала женщину в течение часа, пока она не врезалась в припаркованное авто и деревья. После этого женщина-водитель попыталась скрыться с места происшествия, но ее оперативно схватили копы. Мотивы ее действий будет выяснять полиция Калифорнии.

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