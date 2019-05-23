Уже с 30 мая во Львове можно будет заплатить за проезд по Bluetooth

Зайдя в трамвай, или автобус, пассажиром нужно будет нажать на кнопку "оплатить" в приложении.

Воспользоваться услугой можно будет во всех троллейбусах и трамваях Львова уже с 30 мая city-adm.lviv.u

В Украине уже в ближайшее время появится возможность оплачивать проезд по Bluetooth. Об этом сообщает Униан.

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Новый способ оплаты запускает компания EasyPay и пока только во Львове. Судя по заявлению представителей компании, для пользования услугой будет достаточно установить на телефон специальное приложение с подвязанным платежным средством.

Зайдя в трамвай, или автобус, пассажиром нужно будет нажать на кнопку “оплатить“ в приложении. Установленные в транспорте Bluetooth датчики будут фиксировать, что пассажир зашел в салон и автоматически покажут ему уведомление на экране смартфона.

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Воспользоваться услугой можно будет во всех троллейбусах и трамваях Львова уже с 30 мая. Следующие на очереди - Ивано-Франковск, Днепр и Тернополь.

Ранее сообщалось, что Toyota и Kenworth представили грузовик на водороде.