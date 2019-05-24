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На чем действительно ездит президент Зеленский - появились фотографии кортежа

Комментариев: 2
По сравнению с кортежем Порошенко, количество машин уменьшилось в два раза - с 12 до 5.
Автомобили не нарушали ПДД - простояли и подождали, пока загорится зеленый свет
Автомобили не нарушали ПДД - простояли и подождали, пока загорится зеленый свет
topgir.com.ua

Сразу после инаугурации Зеленского в Сети стали гадать, на каких авто будет ездить новый президент. Что же, теперь появился ответ на этот вопрос. Фотографии кортежа Зеленского опубликовала Страна.ua.

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Можно отметить, что по сравнению с кортежем Порошенко, количество машин уменьшилось в два раза - с 12 до 5. Еще стоит отметить, что автомобили не нарушали ПДД - простояли и подождали, пока загорится зеленый свет, и только тогда выехали из двора.

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Автомобили в кортеже:

1) Volkswagen Passat - сигнальный автомобиль или “кукушка“, расчищающий поток машин;

2) президентский Mercedes-Benz;

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3) Mercedes-Benz V-Class (по-видимому, Управления госохраны);

4) полицейский Volkswagen Passat с проблесковыми маячками;

5)  Volkswagen Transporter - скорее всего, это также госохрана.

Ранее сообщалось, на чем ездит кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

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Теги: политика, Зеленский, кортеж президента
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Комментариев (2)
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Meritus    24.05.2019, 15:51
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Meritus
Треба, щоб президент жив на Банковій. Американські президенті живуть в Білому домі.
Sancho-s    24.05.2019, 15:26
Оценка:  0
Sancho-s
У Пороха было 2 S-classe в кузове W 221, а у этого, типа, один в кузове W 222
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