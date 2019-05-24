На чем действительно ездит президент Зеленский - появились фотографии кортежа

По сравнению с кортежем Порошенко, количество машин уменьшилось в два раза - с 12 до 5.

Автомобили не нарушали ПДД - простояли и подождали, пока загорится зеленый свет topgir.com.ua

Сразу после инаугурации Зеленского в Сети стали гадать, на каких авто будет ездить новый президент. Что же, теперь появился ответ на этот вопрос. Фотографии кортежа Зеленского опубликовала Страна.ua.

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Можно отметить, что по сравнению с кортежем Порошенко, количество машин уменьшилось в два раза - с 12 до 5. Еще стоит отметить, что автомобили не нарушали ПДД - простояли и подождали, пока загорится зеленый свет, и только тогда выехали из двора.

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Автомобили в кортеже:

1) Volkswagen Passat - сигнальный автомобиль или “кукушка“, расчищающий поток машин;

2) президентский Mercedes-Benz;

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3) Mercedes-Benz V-Class (по-видимому, Управления госохраны);

4) полицейский Volkswagen Passat с проблесковыми маячками;

5) Volkswagen Transporter - скорее всего, это также госохрана.

Ранее сообщалось, на чем ездит кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.