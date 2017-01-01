ТОП-7 наиболее часто покупаемых авто в разных странах мира
Свежая статистика самых покупаемых автомобилей в разных странах мира показывает интересные закономерности. В частности, стало очевидным, что население самых многолюдных стран разных континентов предпочитает покупать автомобили, произведенные в своих странах.
Об этом пишет Автоцентр по материалам JATO Dynamics. Статистика охватывает 2018 год.
ТОП-7 лидеров продаж автомобилей в разных странах мира
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США - Ford F серии (Продано 909 330 авто).
Пикап Ford F - самый продаваемый автомобиль в мире. Неудивительно, что для просторных дорог в Соединенных Штатах, американцы выбирают именно его.
Китай - Nissan Bluebird Sylphy (Продано 481 216 авто).
Производится на заводе Dongfeng Motor в провинции Хубэй, Китай.
Индия - Maruti Suzuki Alto (Продано 234 471 авто).
Миниатюрное и достаточно доступное - всего за 3,8 тыс. долларов - транспортное средство лучше всего подходит для перегруженных дорог Индии. Производится на автопредприятии Maruti Suzuki India Limited, расположенном в городе Гурга́он в индийском штате Харьяна.
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Бразилия - Chevrolet Onix (Продано 210 451 авто).
Выпускается американским автопроизводителем Chevrolet в городе Граватаи, штат Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия.
Россия - Lada Vesta (Продано 108 363 авто).
Выпускается на производственных предприятиях компании “АвтоВА́З“, расположенных в Тольятти, Самарская область, Россия.
Япония - микроавтобус кей-кар Honda N-Box (Продано 241 870 авто).
Семейный миниавтомобиль шириной 1,48 метра, с двигателем не более 64 л.с. выпускается на заводах компании Honda, стоит около 17 тыс. долларов и уже второй год удерживает первенство по продажам в Японии.
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Германия - Volkswagen Golf (Продано 172 434 авто).
Находится на третьем месте среди самых продаваемых автомобилей в мире. Производится немецким концерном Volkswagen AG в Вольфсбурге, в земле Нижняя Саксония, Германия.
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