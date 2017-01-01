ТОП-7 наиболее часто покупаемых авто в разных странах мира

Население самых многолюдных стран разных континентов предпочитает покупать автомобили, произведенные в своих странах.

Свежая статистика самых покупаемых автомобилей в разных странах мира показывает интересные закономерности. В частности, стало очевидным, что население самых многолюдных стран разных континентов предпочитает покупать автомобили, произведенные в своих странах.

Об этом пишет Автоцентр по материалам JATO Dynamics. Статистика охватывает 2018 год.

ТОП-7 лидеров продаж автомобилей в разных странах мира

США - Ford F серии (Продано 909 330 авто) autocentre.ua

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США - Ford F серии (Продано 909 330 авто).

Пикап Ford F - самый продаваемый автомобиль в мире. Неудивительно, что для просторных дорог в Соединенных Штатах, американцы выбирают именно его.

Китай - Nissan Bluebird Sylphy (Продано 481 216 авто) autocentre.ua

Китай - Nissan Bluebird Sylphy (Продано 481 216 авто).

Производится на заводе Dongfeng Motor в провинции Хубэй, Китай.

Индия - Maruti Suzuki Alto (Продано 234 471 авто) autocentre.ua

Индия - Maruti Suzuki Alto (Продано 234 471 авто).

Миниатюрное и достаточно доступное - всего за 3,8 тыс. долларов - транспортное средство лучше всего подходит для перегруженных дорог Индии. Производится на автопредприятии Maruti Suzuki India Limited, расположенном в городе Гурга́он в индийском штате Харьяна.

Бразилия - Chevrolet Onix (Продано 210 451 авто) autocentre.ua

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Бразилия - Chevrolet Onix (Продано 210 451 авто).

Выпускается американским автопроизводителем Chevrolet в городе Граватаи, штат Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия.

Россия - Lada Vesta (Продано 108 363 авто) autocentre.ua

Россия - Lada Vesta (Продано 108 363 авто).

Выпускается на производственных предприятиях компании “АвтоВА́З“, расположенных в Тольятти, Самарская область, Россия.

Япония - микроавтобус кей-кар Honda N-Box (Продано 241 870 авто) autocentre.ua

Япония - микроавтобус кей-кар Honda N-Box (Продано 241 870 авто).

Семейный миниавтомобиль шириной 1,48 метра, с двигателем не более 64 л.с. выпускается на заводах компании Honda, стоит около 17 тыс. долларов и уже второй год удерживает первенство по продажам в Японии.

Германия - Volkswagen Golf (Продано 172 434 авто) autocentre.ua

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Германия - Volkswagen Golf (Продано 172 434 авто).

Находится на третьем месте среди самых продаваемых автомобилей в мире. Производится немецким концерном Volkswagen AG в Вольфсбурге, в земле Нижняя Саксония, Германия.

Ранее сообщалось про ТОП-6 самых популярных электрокаров и гибридов в Украине в 2019 году.