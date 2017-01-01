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Уникальный суперкар Lamborghini засветился на болгарских евробляхах в Киеве

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В Киеве засняли один из экземпляров - примечательно, что у машины болгарские номера.
Мощность 6,5-литрового V12 в лимитированной версии Ламба разогнана до 720 л. с.
Мощность 6,5-литрового V12 в лимитированной версии Ламба разогнана до 720 л. с.
topgir.com.ua

Суперкары Lamborghini Aventador лимитированной версии 50° Anniversario - огромная редкость, ведь их существует всего 100 штук. Автомобили собрали в 2013 году, к столетию компании.

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Казалось бы, увидеть такие машины в Украине почти нереально. Тем не менее, в Киеве засняли один из экземпляров - примечательно, что у машины болгарские номера.

Мощность 6,5-литрового V12 в лимитированной версии Ламба разогнана до 720 л. с. Купе Lamborghini Aventador 50° Anniversario разгоняется до 100 км/ч за 2,9 с и развивает 350 км/ч.

Ранее сообщалось, что тюнинг-мастера в США создали самое заниженное авто в мире.

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Теги: интересные авто, Lamborghini Aventador, Украина
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