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Автомобилисты ловили рыбу в огромных ямах на украински дорогах - фото

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Остается надеятся, что такие меры принесут свои плоды и чиновники займуться состоянием дорог.
Приятно, что украинцы не теряют чувство юмора
Приятно, что украинцы не теряют чувство юмора
topgir.com.ua

Дороги на украинских дорогах уже не вызывают удивления ни у кого. Украинские активисты с юмором решили попытаться обратить внимание на эту проблему.

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Уже сообщалось, что сразу в нескольких областях активисты высадили цветы в ямах. Теперь же они пошли еще дальше - во Львовской области автомобилисты демонстративно начали “ловить рыбу“.

Приятно, что украинцы не теряют чувство юмора. Остается надеятся, что такие меры принесут свои плоды и чиновники займуться состоянием дорог.

Ранее сообщалось, что украинский мастер переделал Mercedes-Benz C-Class в крутой внедорожник.

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Теги: дороги, Украина, рыбалка
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