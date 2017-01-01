Автомобилисты ловили рыбу в огромных ямах на украински дорогах - фото

Остается надеятся, что такие меры принесут свои плоды и чиновники займуться состоянием дорог.

Дороги на украинских дорогах уже не вызывают удивления ни у кого. Украинские активисты с юмором решили попытаться обратить внимание на эту проблему.

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Уже сообщалось, что сразу в нескольких областях активисты высадили цветы в ямах. Теперь же они пошли еще дальше - во Львовской области автомобилисты демонстративно начали “ловить рыбу“.

Приятно, что украинцы не теряют чувство юмора. Остается надеятся, что такие меры принесут свои плоды и чиновники займуться состоянием дорог.

Ранее сообщалось, что украинский мастер переделал Mercedes-Benz C-Class в крутой внедорожник.