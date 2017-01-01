Вместо ожидаемых 300 тысяч долларов машину продали “всего“ за 200 тысяч.

Один из трех в мире: В Киеве продали настоящий "бэтмобиль" из культового фильма

Один из трех в мире: В Киеве продали настоящий "бэтмобиль" из культового фильма

Крутой “Бэтмобиль“ из фильма Тима Бертона 1989 года нашел нового владельца. Об этом сообщает Авто24.

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Об этой машине мы уже рассказывали ранее - “бетмобиль“ выпустили в трех экземплярах для съемок в знаменитом фильме. Украинский бизнесмен Андрей Джазовский выкупил одну из моделей у студии Warner Bros. и стал инициатором реставрации.

Машина несколько раз “светилась“ в Киеве - сообщалось, что машину продают. Теперь выяснилось, что покупатель все же нашелся. Вместо ожидаемых 300 тысяч долларов машину продали “всего“ за 200 тысяч.

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“Бэтмобиль” создан на базе Chevrolet Caprice, а двигатель имеет новый - V12 от BMW 1994 года. Во время реставрации были воссозданы все детали, которые работали на автомобиле во время съемок “Бэтмена“.

В списке оснащения выдвижная крышка кабины, выдвижные пулеметы, “реактивный” двигатель и диодная светотехника; все кнопки подсвечиваются и работают. Механизм привода крышки кабины требует около 45 секунд для полного открытия.

Ранее сообщалось, что старенький SAAB 9-5 превратили в “Бэтмобиль“.