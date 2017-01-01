ТОП-5 самых крутых суперкаров автопробега Super Cars Run в Одессе

Жители Одессы полюбовались множеством очень интересных суперкаров.

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Прошедший на выходных в Одессе автопробег на суперкарах Super Cars Run порадовал зрителей множеством крутых автомобилей. ТопЖыр выбрал 5 лучших из них.

5 Porsche 911 Turbo S

Porsche 911 Turbo S topgir.com.ua

Самый мощный из нескольких 911 в пробеге - харьковский 991 Turbo S с 580-сильной шестеркой. До сотни он стартует за 2,9 с.

4 Ferrari 458 Italia

Ferrari 458 Italia topgir.com.ua

Итальянский суперкар с высокооборотистой восьмеркой и элегантным дизайном.

3 Acura NSX

Acura NSX topgir.com.ua

Редкое у нас второе поколение. Стоит отметить, что теперь модель стала гибридом.

2 Lamborghini Huracan

Lamborghini Huracan topgir.com.ua

Крутой Lamborghini с атмосферным V10 на 610 сил и полным приводом.

1 McLaren 650S Spider

McLaren 650S Spider topgir.com.ua

Бесспорный лидер - McLaren 650S Spider в тюнинге Liberty Walk.

Ранее сообщалось, что тюнинг-мастера в США создали самое заниженное авто в мире.