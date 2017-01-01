ТОП-5 самых крутых суперкаров автопробега Super Cars Run в Одессе
Читай также: ТОП-7 наиболее часто покупаемых авто в разных странах мира
Прошедший на выходных в Одессе автопробег на суперкарах Super Cars Run порадовал зрителей множеством крутых автомобилей. ТопЖыр выбрал 5 лучших из них.
5 Porsche 911 Turbo S
Самый мощный из нескольких 911 в пробеге - харьковский 991 Turbo S с 580-сильной шестеркой. До сотни он стартует за 2,9 с.
4 Ferrari 458 Italia
Итальянский суперкар с высокооборотистой восьмеркой и элегантным дизайном.
3 Acura NSX
Редкое у нас второе поколение. Стоит отметить, что теперь модель стала гибридом.
2 Lamborghini Huracan
Крутой Lamborghini с атмосферным V10 на 610 сил и полным приводом.
1 McLaren 650S Spider
Бесспорный лидер - McLaren 650S Spider в тюнинге Liberty Walk.
Ранее сообщалось, что тюнинг-мастера в США создали самое заниженное авто в мире.
Полная версия правил