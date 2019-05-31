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Неожиданная находка: Во Франции обнаружили заброшенную Таврию

Комментариев: 2
Интересно, что автомобиль продавали официально во Франции в течении трех лет - с 1991 по 1993.
Французы даже дорабатывали ЗАЗ - ставили новые бамперы и решетку радиатора
Французы даже дорабатывали ЗАЗ - ставили новые бамперы и решетку радиатора
topgir.com.ua

За рубежом нередко находят всевозможные редчайшие автомобили в заброшенном состоянии. Истории о редких ретроавтомоблях, которые десятилетиями никто не трогал, всегда вызывают интерес.

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Эта история о заброшке из Франции будет интересно скорее читателям из Украины. ТопЖыр рассказал о найденном во французском городе Пуатье автомобиле Таврия.

Интересно, что автомобиль продавали официально во Франции в течении трех лет - с 1991 по 1993. Причем французы даже дорабатывали ЗАЗ - ставили новые бамперы и решетку радиатора.

Ранее сообщалось, что редчайший Ford Mustang - кабриолет простоял 30 лет в заброшенном сарае.

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Теги: автозаброшки, Франция, Таврия
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  31.05.2019, 19:04
Оценка:  0
гость
С понедельника на Украине официально появятся «членкини», «поэтки» и «критикессы»
бельгиец  (аноним)  31.05.2019, 18:21
Оценка:  -1
бельгиец
ха ха ха

гордость ХОХЛО-СВИНОмобиля!!!!!
Укроублюдо чные свиньи даже это ГОВНО уже не в состоянии собрать!!!!!!
Хохлосвиньи могут только СКАКАТЬ и ГОВНО УБИРАТЬ за людьми!!!!!
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