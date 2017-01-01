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ТОП-8 лучших автомобилей для семьи в 2019 году

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В итоговый список попали моделей разных классов и разной ценовой категории.

Американское издание Edmunds подготовило интересный рейтинг наиболее подходящих для семьи авто. Об этом сообщает ТопЖыр.

Машины были разбиты по категориями, поэтому в итоговый список попали моделей разных классов и разной ценовой категории.

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ТОП-7 лучших авто для семьи:

  • Лучший среднеразмерный кроссовер - Honda CR-V

Лучший среднеразмерный кроссовер - Honda CR-V
Лучший среднеразмерный кроссовер - Honda CR-V
topgir.com.ua

  • Лучший полноразмерный кроссовер - Kia Telluride

Лучший полноразмерный кроссовер - Kia Telluride
Лучший полноразмерный кроссовер - Kia Telluride
topgir.com.ua

  • Лучший среднеразмерный кроссовер премиум - Volvo XC60

Лучший среднеразмерный кроссовер премиум - Volvo XC60
Лучший среднеразмерный кроссовер премиум - Volvo XC60
topgir.com.ua

  • Лучший полноразмерный кроссовер премиум - Lincoln Navigator

Лучший полноразмерный кроссовер премиум - Lincoln Navigator
Лучший полноразмерный кроссовер премиум - Lincoln Navigator
topgir.com.ua

  • Лучший семейный автомобиль - Honda Accord

Лучший семейный автомобиль - Honda Accord
Лучший семейный автомобиль - Honda Accord
topgir.com.ua

  • Лучший семейный автомобиль премиум - Mercedes-Benz E-Класс

Лучший семейный автомобиль премиум - Mercedes-Benz E-Класс
Лучший семейный автомобиль премиум - Mercedes-Benz E-Класс
topgir.com.ua

  • Лучший минивэн - Honda Odyssey

Лучший минивэн - Honda Odyssey
Лучший минивэн - Honda Odyssey
topgir.com.ua

  • Лучший семейный пикап - Ram 1500

Лучший семейный пикап - Ram 1500
Лучший семейный пикап - Ram 1500
topgir.com.ua

Ранее публиковался ТОП-10 самых надежных автомобилей в Европе.

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Теги: ТОП, семейные авто, рейтинг
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