ТОП-8 лучших автомобилей для семьи в 2019 году

В итоговый список попали моделей разных классов и разной ценовой категории.

Американское издание Edmunds подготовило интересный рейтинг наиболее подходящих для семьи авто. Об этом сообщает ТопЖыр.

Машины были разбиты по категориями, поэтому в итоговый список попали моделей разных классов и разной ценовой категории.

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ТОП-7 лучших авто для семьи:

Лучший среднеразмерный кроссовер - Honda CR-V

Лучший среднеразмерный кроссовер - Honda CR-V topgir.com.ua

Лучший полноразмерный кроссовер - Kia Telluride

Лучший полноразмерный кроссовер - Kia Telluride topgir.com.ua

Лучший среднеразмерный кроссовер премиум - Volvo XC60

Лучший среднеразмерный кроссовер премиум - Volvo XC60 topgir.com.ua

Лучший полноразмерный кроссовер премиум - Lincoln Navigator

Лучший полноразмерный кроссовер премиум - Lincoln Navigator topgir.com.ua

Лучший семейный автомобиль - Honda Accord

Лучший семейный автомобиль - Honda Accord topgir.com.ua

Лучший семейный автомобиль премиум - Mercedes-Benz E-Класс

Лучший семейный автомобиль премиум - Mercedes-Benz E-Класс topgir.com.ua

Лучший минивэн - Honda Odyssey

Лучший минивэн - Honda Odyssey topgir.com.ua

Лучший семейный пикап - Ram 1500

Лучший семейный пикап - Ram 1500 topgir.com.ua

Ранее публиковался ТОП-10 самых надежных автомобилей в Европе.