ТОП-8 лучших автомобилей для семьи в 2019 году
В итоговый список попали моделей разных классов и разной ценовой категории.
Американское издание Edmunds подготовило интересный рейтинг наиболее подходящих для семьи авто. Об этом сообщает ТопЖыр.
Машины были разбиты по категориями, поэтому в итоговый список попали моделей разных классов и разной ценовой категории.
Читай также: ТОП-5 самых крутых суперкаров автопробега Super Cars Run в Одессе
ТОП-7 лучших авто для семьи:
- Лучший среднеразмерный кроссовер - Honda CR-V
- Лучший полноразмерный кроссовер - Kia Telluride
- Лучший среднеразмерный кроссовер премиум - Volvo XC60
- Лучший полноразмерный кроссовер премиум - Lincoln Navigator
- Лучший семейный автомобиль - Honda Accord
- Лучший семейный автомобиль премиум - Mercedes-Benz E-Класс
- Лучший минивэн - Honda Odyssey
- Лучший семейный пикап - Ram 1500
Ранее публиковался ТОП-10 самых надежных автомобилей в Европе.
Полная версия правил