В Украине появился прокат экзотических автомобилей

Отныне стать временным обладателем элитного автомобиля может каждый.

В Украине стало возможным брать в аренду автомобили высокого класса. Соответствующее предложение появилось в Киеве, сообщает сайт Топжыр.

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Рынок автомобилей на прокат продолжает набирать темп в нашей стране, становится более доступным и удобным. Однако не всегда нужно, чтобы было дешево и надежно. Иногда требуются автомобили дорогих марок представительского класса. И не только лимузины с водителем на свадьбу.

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С недавних пор в Украине каждый может стать временным обладателем элитного автомобиля. Один из прокатных сервисов впервые в нашей стране предложил к аренде следующие эксклюзивные модели:

Bentley Continental GT Convertible

Jaguar F-Type

Chevrolet Corvette

Mercedes SL

Ford Mustang

Chevrolet Camaro

Aston Martin Rapid

Porsche Panamera

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Так что желающие снять клип, провести галантный вечер, организовать встречу почетных гостей, устроить незабываемый праздник или провести собственный тест-драйв лучших марок автомобилей на украинских дорогах теперь могут это сделать. Цена за день составит от $130 до $700 в сутки.

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