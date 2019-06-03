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В Украине появился прокат экзотических автомобилей

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Отныне стать временным обладателем элитного автомобиля может каждый.
В аренду можно взять автомобили дорогих марок представительского класса
В аренду можно взять автомобили дорогих марок представительского класса
topgir.com.ua

В Украине стало возможным брать в аренду автомобили высокого класса. Соответствующее предложение появилось в Киеве, сообщает сайт Топжыр.

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Рынок автомобилей на прокат продолжает набирать темп в нашей стране, становится более доступным и удобным. Однако не всегда нужно, чтобы было дешево и надежно. Иногда требуются автомобили дорогих марок представительского класса. И не только лимузины с водителем на свадьбу. 

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С недавних пор в Украине каждый может стать временным обладателем элитного автомобиля. Один из прокатных сервисов впервые в нашей стране предложил к аренде следующие эксклюзивные модели:

  • Bentley Continental GT Convertible
  • Jaguar F-Type
  • Chevrolet Corvette
  • Mercedes SL
  • Ford Mustang
  • Chevrolet Camaro
  • Aston Martin Rapid
  • Porsche Panamera

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Так что желающие снять клип, провести галантный вечер, организовать встречу почетных гостей, устроить незабываемый праздник или провести собственный тест-драйв лучших марок автомобилей на украинских дорогах теперь могут это сделать. Цена за день составит от $130 до $700 в сутки. 

Ранее сообщалось про три билборда на Таймс-сквер: Китайцы начали оригинальную войну против Tesla.

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Теги: аренда автомобилей, Bentley Continental GT, Aston Martin Rapid
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  03.06.2019, 15:12
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"В Украине появился прокат экзотических автомобилей": Залог, недвижимость арендатора.
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