Какой характер у владельцев машин разного цвета

Исследователи из Нью-Йорка отбросили стереотипы и научно доказали, что связь между цветом авто и характером его владельца действительно существует.

Существует много стереотипов по поводу водителей автомобилей того или иного цвета. Основаны они в основном на каком-то коллективном опыте и их правдивость вызывает сомнения.

Читай также: У автомобилей какого цвета меньше нагревается салон

Целый ряд исследователей из Нью-Йорка отбросили стереотипы и научно доказали, что связь между цветом авто и характером его владельца действительно существует. Об основных результатах рассказал Автоцентр.

Красный

Общительные, импульсивные, веселые, и довольно агрессивны люди. Любят быть в центре внимания, вступают в активные споры и считают себя лидерами.

Серый

Полная противоположность “красному“ - не любят выделяться, консерваторы, сторонники традиций и взвешенных решений. Любят постоянство, ведут себя достойно, спокойно и ожидают такого же поведения от других.

Серебристый

Читай также: В Сети продают Toyota Camry с очень странным тюнингом - фотографии

В отличии от “серых“, владельцам серебристых авто не безразлично внимание. Если вам нравится серебристый цвет, вы практичны, активны, изобретательны, умны и обладаете хорошим вкусом.

Синий

Таких водителей отличает обостренное чувство справедливости и эмпатии. Такие люди верны, оптимисты, легко переносят стрессы и устойчивы к ударам судьбы.

Зеленый

Обладают отличной самооценкой и безразличием к тому, что о них думают. Не взирая на это, они добры, терпеливы, миролюбивы.

Коричневый

Читай также: На чем будет ездить президент Зеленский

Приземленные, хотят стабильности и не бояться будущего. Безразличны к эстетике и уюту - важнее всего практичность.

Желтый

Человек, который выбирает желтый, знает, что обращает на себя внимание, и не стесняется этого. Он весел и обладает хорошим чувством юмора.

Золотой

Не самый популярный цвет. Но, как показало исследование, обладатели таких авто совсем не эпатажны и гламурны - отличаются хорошим интеллектом, твердым характером, ценят уют и умеют зарабатывать деньги.

Оранжевый

Читай также: Появились фотографии первого электрокара Skoda за 16 000 евро

Ценители оранжевого - бунтари, всегда плывущие против течения, и не обращающие внимание на мнение о себе других людей. Они артистичны, креативны и оригинальны.

Черный

Если цвет выбран осознано, значит вы без внешней помпы достойная и привлекательная личность. Но возможно вам есть что скрывать.

Белый/светло-бежевый

Перфекционисты, имеют вкус, элегантны, стильны и уверенны в себе. Хаос, путаница и бестолковщина для них окажутся стрессом.

Ранее сообщалось, что к своему 115-летию Rolls-Royce выпустит уникальный автомобиль - появились первые фото.