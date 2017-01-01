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ТОП-10 самых популярных машин в Украине в мае 2019 года

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Небольшой прогресс - по сравнению с маем прошлого года украинский авторынок вырос на 1,6%.
Самой популярной машиной стала новая Toyota RAV4
Самой популярной машиной стала новая Toyota RAV4
wikipedia.org

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Небольшой прогресс - по сравнению с маем прошлого года украинский авторынок вырос на 1,6%. Об этом сообщает "Укравтопром".

За месяц было продано 6,9 тыс. новых легковых автомобилей. Самой популярной машиной стала новая Toyota RAV4 - 551 продажа.

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ТОП-10 самых популярных авто в Украине (статистика за май)

  1. Toyota - 1238 купленных автомобилей
  2. Renault - 967
  3. Hyundai - 501
  4. Nissan - 468
  5. Kia - 445
  6. Skoda - 319
  7. Volkswagen - 314
  8. Mitsubishi - 250
  9. Mazda - 215
  10. Suzuki - 205

Ранее сообщалось, что в Украине ввели систему учета и анализа ДТП - почему это важно.

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Теги: авторынок, Украина, ТОП-10
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