ТОП-10 самых популярных машин в Украине в мае 2019 года

Небольшой прогресс - по сравнению с маем прошлого года украинский авторынок вырос на 1,6%.

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Небольшой прогресс - по сравнению с маем прошлого года украинский авторынок вырос на 1,6%. Об этом сообщает "Укравтопром".

За месяц было продано 6,9 тыс. новых легковых автомобилей. Самой популярной машиной стала новая Toyota RAV4 - 551 продажа.

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ТОП-10 самых популярных авто в Украине (статистика за май)

Toyota - 1238 купленных автомобилей Renault - 967 Hyundai - 501 Nissan - 468 Kia - 445 Skoda - 319 Volkswagen - 314 Mitsubishi - 250 Mazda - 215 Suzuki - 205

Ранее сообщалось, что в Украине ввели систему учета и анализа ДТП - почему это важно.