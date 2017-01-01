ТОП-10 самых популярных машин в Украине в мае 2019 года
Небольшой прогресс - по сравнению с маем прошлого года украинский авторынок вырос на 1,6%.
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Небольшой прогресс - по сравнению с маем прошлого года украинский авторынок вырос на 1,6%. Об этом сообщает "Укравтопром".
За месяц было продано 6,9 тыс. новых легковых автомобилей. Самой популярной машиной стала новая Toyota RAV4 - 551 продажа.
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ТОП-10 самых популярных авто в Украине (статистика за май)
- Toyota - 1238 купленных автомобилей
- Renault - 967
- Hyundai - 501
- Nissan - 468
- Kia - 445
- Skoda - 319
- Volkswagen - 314
- Mitsubishi - 250
- Mazda - 215
- Suzuki - 205
Ранее сообщалось, что в Украине ввели систему учета и анализа ДТП - почему это важно.
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