В Сети показали неизвестный украинский электрокар на базе ЛуАЗ

Конструкция была согласована Научно-исследовательским Центром безопасности дорожного движения МВД Украины на три опытных образца.

Электроавтомобили стали суперпопулярными только в последнее время. Но их разробатывают уже давно и, в том числе, в Украине.

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В Сети рассказали о малоизвестном проекте электрокара ЛуАЗ-130211Е. Об этом сообщает Автоцентр. Разработкой занималась творческая лаборатория из города Буча Киевской области в 1997 года. Базой ему послужил ЛуАЗ 13021, а источником питания – батареи производства Delco Remy.

Конструкция была согласована Научно-исследовательским Центром безопасности дорожного движения МВД Украины на три опытных образца, на электрокар оформили свидетельство, но проекту не суждено было воплотиться на полную - главным образом подвели аккумуляторы, которые оказались непригодными для эксплуатации в электрокаре.

Ранее сообщалось, что украденный в Киеве редчайший автобус Икарус нашли с помощью Facebook.