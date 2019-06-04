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В Сети показали неизвестный украинский электрокар на базе ЛуАЗ

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Конструкция была согласована Научно-исследовательским Центром безопасности дорожного движения МВД Украины на три опытных образца.
Базой электрокару послужил ЛуАЗ 13021
Базой электрокару послужил ЛуАЗ 13021
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Электроавтомобили стали суперпопулярными только в последнее время. Но их разробатывают уже давно и, в том числе, в Украине.

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В Сети рассказали о малоизвестном проекте электрокара ЛуАЗ-130211Е. Об этом сообщает Автоцентр. Разработкой занималась творческая лаборатория из города Буча Киевской области в 1997 года. Базой ему послужил ЛуАЗ 13021, а источником питания –  батареи производства Delco Remy.

Конструкция была согласована Научно-исследовательским Центром безопасности дорожного движения МВД Украины на три опытных образца, на электрокар оформили свидетельство, но проекту не суждено было воплотиться на полную - главным образом подвели аккумуляторы, которые оказались непригодными для эксплуатации в электрокаре.

Ранее сообщалось, что украденный в Киеве редчайший автобус Икарус нашли с помощью Facebook.

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Теги: ретроавто, ЛуАЗ, история
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Комментариев (1)
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PINKIPAU    04.06.2019, 15:13
Оценка:  0
PINKIPAU
А вы говорили мне -Маск Америку открыл. Ан нет))).
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