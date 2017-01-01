Американское издание сделало обзор советских авто в фильме "Чернобыль"

Авторы отнеслись с большим вниманием к большим вниманием к малейшим деталям .

Подошел к концу невероятно популярный сериал HBO под названием “Чернобыль“. Наверное впервые настолько популярный мировой сериал коснулся нашей истории.

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Авторы отнеслись с большим вниманием ко всем деталям, чтобы воссоздать атмосферу того времени. Популярный американский сайт Jalopnik даже сделал обзор машин в сериале, сообщает Топжыр.

Для нас все эти машины более чем привычны. Директор АЭС и КГБ ездят на Волгах ГАЗ-24, а партийные чиновники высшего ранга - на ГАЗ-3102. В кадрах постоянно мелькают различные Жигули, Москвичи, Ижи, есть даже Запорожец. Примечательно, что даже номерные знаки правильные.

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Пожарные используют ЗИЛы, а скорая помощь РАФы. У военных, как и положено, УАЗы, ГАЗ-66 и БРДМ-2. Встречаются автобусы ЛАЗ и КАвЗ.

Самое экзотическое транспортное средство - подробно воссозданный советский беспилотник-луноход.

Ранее сообщалось, как выглядит самое быстрое украинское авто.