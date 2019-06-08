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Женщина отомстила мужу-изменнику, прокатив его голым на своей машине

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Такие действия вызвали пробки из-за повышенного внимания толпы, за что пару оштрафовала полиция на сумму в районе 150 долларов США.
Мужчине пришлось голым прокатиться на крыше машины
Мужчине пришлось голым прокатиться на крыше машины
Скриншот видео

Необычная история мести и наказания из Колумбии. Все просто - жена поймала на измене мужа, тому удалось вымолить прощение. Условием прощение стало публичное унижение.

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Мужчине пришлось голым прокатиться на крыше машины. Такие действия вызвали пробки из-за повышенного внимания толпы, за что пару оштрафовала полиция на сумму в районе 150 долларов США.

Ранее сообщалось, что чтобы не платить штрафы, украинец замаскировал “евробляху“ под машину ОБСЕ.

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Теги: измена, месть, видео
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  08.06.2019, 12:11
Оценка:  -1
гость
Тупые янки)))
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