Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Самое дорогое авто в мире впервые засветилось на дороге

Комментариев: 0
Уникальная машина появилась на знаменитом автоконкурсе Concorso d’Eleganza Villa d’Este.
Представители компании говорят, что для завершения проекта потребуется еще 2-2,5 года
Представители компании говорят, что для завершения проекта потребуется еще 2-2,5 года
Скриншот видео

Читай также: “Черный автомобиль“ Bugatti: Представлен новый самый дорогой автомобиль в мире

Про самый дорогой автомобиль в мире Bugatti La Voiture Noire, который по слухам сразу приобрел знаменитый футболист Криштиану Роналду, сообщалось уже не раз.

Теперь же машину впервые увидели на дороге. Уникальная машина появилась на знаменитом автоконкурсе Concorso d’Eleganza Villa d’Este.

Читай также: Самый дорогой автомобиль в мире “Черный Bugatti“ за 16,5 млн евро оказался макетом

Машину за 19 миллионов долларов еще даже не закончили - вместо двигателя W16 мощностью более 1500 л.с. установили временный электромотор, чтобы машина могла самостоятельно передвигаться на конкурсе.

Представители компании говорят, что для завершения проекта потребуется еще 2-2,5 года.

Ранее сообщалось, что в Сети разлетелось фото Ferrari из Украины с ГБО.

Поделись:
Теги: уникальные авто, самое дорогое авто, Bugatti La Voiture Noire
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь