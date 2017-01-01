Самое дорогое авто в мире впервые засветилось на дороге

Уникальная машина появилась на знаменитом автоконкурсе Concorso d’Eleganza Villa d’Este.

Представители компании говорят, что для завершения проекта потребуется еще 2-2,5 года Скриншот видео

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Про самый дорогой автомобиль в мире Bugatti La Voiture Noire, который по слухам сразу приобрел знаменитый футболист Криштиану Роналду, сообщалось уже не раз.

Теперь же машину впервые увидели на дороге. Уникальная машина появилась на знаменитом автоконкурсе Concorso d’Eleganza Villa d’Este.

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Машину за 19 миллионов долларов еще даже не закончили - вместо двигателя W16 мощностью более 1500 л.с. установили временный электромотор, чтобы машина могла самостоятельно передвигаться на конкурсе.

Представители компании говорят, что для завершения проекта потребуется еще 2-2,5 года.

Ранее сообщалось, что в Сети разлетелось фото Ferrari из Украины с ГБО.