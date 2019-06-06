В РФ под тяжестью машин упал самодельный мост - видео
К счастью, никто не пострадал - упавшие машины были пустыми.
В Сети появилось жутковатое видео обвала моста в России. Кадрами поделился ТСН.
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Произошел инцидент в российской республике Дагестан в селе Бежта, неподалеку от границы с Грузией. Сообщается, что мост был самодельный.
К счастью, никто не пострадал - упавшие машины были пустыми. Предположительно мост упал, не выдержав веса припаркованных автомобилей, хозяева которых пошли на молитву в мечеть.
Ранее сообщалось, как ездят грузовики по самому страшному мосту в России.
Полная версия правил
хyйл0 там педалик для тебя стеклянный мост построил, иди поскачи на нем пока не развалился)))) а то каждый день изза трещен стекло меняют
Пусть все там сдохнут!!!