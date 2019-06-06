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В РФ под тяжестью машин упал самодельный мост - видео

Комментариев: 3
К счастью, никто не пострадал - упавшие машины были пустыми.
Предположительно мост упал, не выдержав веса припаркованных автомобилей
Предположительно мост упал, не выдержав веса припаркованных автомобилей
Скриншот видео

В Сети появилось жутковатое видео обвала моста в России. Кадрами поделился ТСН.

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Произошел инцидент в российской республике Дагестан в селе Бежта, неподалеку от границы с Грузией. Сообщается, что мост был самодельный.

К счастью, никто не пострадал - упавшие машины были пустыми. Предположительно мост упал, не выдержав веса припаркованных автомобилей, хозяева которых пошли на молитву в мечеть.

Ранее сообщалось, как ездят грузовики по самому страшному мосту в России.

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Теги: РФ, мост, упал пост
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  06.06.2019, 14:36
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гость
Уже и хачи от лаптей отупели, ставить машины на мосту еще и самодельном оч смело
гость  (аноним)  06.06.2019, 13:48
Оценка:  0
гость
гость (аноним) 06.06.2019, 13:35

хyйл0 там педалик для тебя стеклянный мост построил, иди поскачи на нем пока не развалился)))) а то каждый день изза трещен стекло меняют
гость  (аноним)  06.06.2019, 13:35
Оценка:  0
гость
БМ, на кой хрен нам в Украине, что там на еб...чем кацапстане?
Пусть все там сдохнут!!!
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