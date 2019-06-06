В РФ под тяжестью машин упал самодельный мост - видео

К счастью, никто не пострадал - упавшие машины были пустыми.

В Сети появилось жутковатое видео обвала моста в России. Кадрами поделился ТСН.

Читай также: Российское судно протаранило микроавтобус на набережной в Германии - видео

Произошел инцидент в российской республике Дагестан в селе Бежта, неподалеку от границы с Грузией. Сообщается, что мост был самодельный.

К счастью, никто не пострадал - упавшие машины были пустыми. Предположительно мост упал, не выдержав веса припаркованных автомобилей, хозяева которых пошли на молитву в мечеть.

Ранее сообщалось, как ездят грузовики по самому страшному мосту в России.