Редчайшее украинское авто продают на "евробляхах" в Польше

История авто неизвестна - редкий ЛуАЗ-13021 в Польшу не поставляли.

Машина была куплена у коллекционера и долгое время простояла под открытым небом facebook.com

В Сети выставили на продажу редчайший ЛуАЗ-13021 - всего таких выпустили только 300 штук. Об этом сообщает Автоцентр.

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Интересно, что машину продают в Польше и она на еврономерах. Вообще появление ЛуАЗ в Польше не странно - во времена СССР эти машины часто импортировались, а одну из моделей даже сами выпускали.

Вот только редкий ЛуАЗ-13021 в Польшу не поставляли. Как удалось узнать Facebook-сообществу “Українські автомобілі“, некоторое время назад машина была куплена у коллекционера, и долгое время простояла под открытым небом. После чего, 3 года назад, прошла капитальный ремонт.

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Пробег машины составляет всего 5500 км. Год выпуска автомобиля - 1994 года. Заявленная цена - 8200 злотых, то есть порядка 2200 долларов.

Ранее сообщалось, что неизвестный автомобиль замаскировали под Bugatti Veyron и продают за 6000 долларов/