Компания Audi представила внедорожную версию универсала A6 allroad quattro
Немецкая автомобилестроительная компания Audi представила новый универсальный внедорожник A6 allroad quattro. Об этом говорится в сообщении медиа-центра компании.
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К 20-летнему юбилею своего знаменитого универсала Avant компания Audi выпустила с конвейера его достойного преемника - A6 allroad quattro четвертого поколения.
Универсальность этого автомобиля вышла на новый уровень - элегантность сочетается с приличной мощностью, а высокие скоростные качества - с улучшенным преодолением бездорожья.
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Для этого внедорожник оснащен пневматической подвеской с изменяемым клиренсом 60 мм и электронным контролем спуска.
3,0 литровые TDI предлагаются в трех вариантах мощности - 231 л.с., 286 л.с. и 349 л.с. Расход топлива составит от 5,9 л до 6,4 л на 100 км пути соответственно.
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Комплектация двигателя автомобиля 48-вольтовой электрической системой позволит снизить расход топлива до 0,4 л на 100 км в реальных условиях.
Новый универсал Audi A6 allroad quattro будет доступен для покупки на европейских рынках уже в этом месяце. Цена базовой версии в Германии составит 61 500 евро.
Ранее сообщалось, что в Audi хотят штрафовать клиентов, которые отказываются от электрокаров.
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