Найденное полицией брошенное авто оказалось очень редким маслкаром - фото

Именно такую модель с более мощным 7-литровым двигателем 426 Hemi на 425 л.с. собрали в 1969 году всего 11 штук.

В США с аукциона продают роскошный маслкар-кабриолет Plymouth GTX 1969 года. Об этом сообщает муниципальный сайт штата Мичиган.

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Автомобиль довольно редкий, ведь именно такую модель с более мощным 7-литровым двигателем 426 Hemi на 425 л.с. собрали в 1969 году всего 11 штук.

К тому же данный экземпляр почти без пробега - всего 21 тысяча миль! Машину нашла полиция в заброшенном частном хранилище. Пробить владельца по VIN-номеру не получилось, поэтому автомобиль выставили на продажу.

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Редкость авто и отличная сохранность быстро подняла цену на торгах со стартовых 6500 долларов до 48600. Финальная цена должна быть еще выше - торги продлятся до 18 июня.

Торги открылись 5 июня на муниципальном сайте. Стоимость машины стартовала с отметки $6500 и уже поднялась до $48600. Можно предположить, что финальная цена редкого кабриолета поднимется значительно выше. Торги продлятся до 18 июня, так что стоит поспешить!

Ранее сообщалось, что в Киеве нашли роскошный брошенный автомобиль Bentley Arnage.