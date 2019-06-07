Такиситы в Киеве намереваются уничтожить делиниаторы на площади возле вокзала

Не все остались довольными нововведением.

Делиниаторы на площади перед вокзалом в Киеве установили всего несколько дней назад facebook.com/kyivtrafficmanagement

Заборчик из так называемых делиниаторов на площади перед вокзалом в Киеве установили всего несколько дней назад. Такие меры не позволяют парковаться с нарушениями.

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Судя по репортажу программы “ДжеДАИ“ нововведение оценило большинство киевлян - как пешеходов, так и на машинах. Тем не менее, остались недовольны таксисты.

По их словам, установка делиниаторов создаст масштабные пробки - у вокзалу стекается множество машин каждый день, а разграничители ограничивают движение.

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Особо агрессивные “извозчики“ даже угрожали их срезать. Штраф за повреждение одного делиниатора условно небольшой - 2000 грн. Правда осуществить это будет сложно - эластичный материал достаточно надежный, а при наезде машиной столбики скорее вырвет с корнем, повредив также и само авто.

Ранее сообщалось, что нашумевшая полоса для транспорта в Киеве столкнулась с новой проблемой.