Такиситы в Киеве намереваются уничтожить делиниаторы на площади возле вокзала
Заборчик из так называемых делиниаторов на площади перед вокзалом в Киеве установили всего несколько дней назад. Такие меры не позволяют парковаться с нарушениями.
Читай также: Конец стихийной парковке: На площади возле вокзала в Киеве установили делиентары
Судя по репортажу программы “ДжеДАИ“ нововведение оценило большинство киевлян - как пешеходов, так и на машинах. Тем не менее, остались недовольны таксисты.
По их словам, установка делиниаторов создаст масштабные пробки - у вокзалу стекается множество машин каждый день, а разграничители ограничивают движение.
Читай также: С нашумевшей полосы общественного транспорта эвакуировали автомобили
Особо агрессивные “извозчики“ даже угрожали их срезать. Штраф за повреждение одного делиниатора условно небольшой - 2000 грн. Правда осуществить это будет сложно - эластичный материал достаточно надежный, а при наезде машиной столбики скорее вырвет с корнем, повредив также и само авто.
Ранее сообщалось, что нашумевшая полоса для транспорта в Киеве столкнулась с новой проблемой.
Полная версия правил
Они там только проблемы создают!