Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Такиситы в Киеве намереваются уничтожить делиниаторы на площади возле вокзала

Комментариев: 1
Не все остались довольными нововведением.
Делиниаторы на площади перед вокзалом в Киеве установили всего несколько дней назад
Делиниаторы на площади перед вокзалом в Киеве установили всего несколько дней назад
facebook.com/kyivtrafficmanagement

Заборчик из так называемых делиниаторов на площади перед вокзалом в Киеве установили всего несколько дней назад. Такие меры не позволяют парковаться с нарушениями.

Читай также: Конец стихийной парковке: На площади возле вокзала в Киеве установили делиентары

Судя по репортажу программы “ДжеДАИ“ нововведение оценило большинство киевлян - как пешеходов, так и на машинах. Тем не менее, остались недовольны таксисты.

По их словам, установка делиниаторов создаст масштабные пробки - у вокзалу стекается множество машин каждый день, а разграничители ограничивают движение.

Читай также: С нашумевшей полосы общественного транспорта эвакуировали автомобили

Особо агрессивные “извозчики“ даже угрожали их срезать. Штраф за повреждение одного делиниатора условно небольшой - 2000 грн. Правда осуществить это будет сложно - эластичный материал достаточно надежный, а при наезде машиной столбики скорее вырвет с корнем, повредив также и само авто.

Ранее сообщалось, что нашумевшая полоса для транспорта в Киеве столкнулась с новой проблемой.

Поделись:
Теги: делиниаторы, Киев, вокзал
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  07.06.2019, 15:41
Оценка:  +1
гость
Дык, если что-то не нравится, выдавить таксеров нах с привокзальной площади!
Они там только проблемы создают!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь