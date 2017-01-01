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Украинский завод "АвтоЗАЗ" начнет производить беларуские грузовики

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На заводе будут не только собирать грузовики, но и производить некоторые комплектующие.
К первому этапу производства на заводе “ЗАЗ“ уже готовы
К первому этапу производства на заводе “ЗАЗ“ уже готовы
mazbus.ru

На украинском заводе “АвтоЗАЗ“ начнется производство грузовиков “МАЗ“ из Беларуси. Об этом сообщает Auto-Consulting.

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Известно, что на заводе будут не только собирать, но и производить некоторые комплектующие. Собранные грузовики будут комплектовать самосвальными кузовами, которые собирают на заводе Egritech в украинском городе Прилуки.

К первому этапу производства на заводе “ЗАЗ“ уже готовы - пока выпускают только шасси - первые комплекты для сборки уже отгружены. Такое объединение усилий позволит производить около 50% “МАЗов“ для нашего рынка в Украине. Вместе с тем грузовики сохранят и свое название, и все гарантийные обязательства белорусской марки.

Ранее сообщалось, что появилась апрельская статистика автопроизводства в Украине.

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Теги: грузовики, МАЗ, Беларусь
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