ДТП с пьяными водителями: Пятничная автоподборка #33

Все знают, что управлять автомобилем в нетрезвом виде смертельно опасно.

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Все знают, что управлять автомобилем в нетрезвом виде смертельно опасно. И тем не менее, огромное количество украинцев продолжают рисковать и своей жизнью, и жизнью окружающих, почитав, что их беда не коснется. В сегодняшней пятничной автоподборке видео ДТП с нетрезвыми водителями.

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