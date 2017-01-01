Переключиться на мобильную версию
Тренды:

ДТП с пьяными водителями: Пятничная автоподборка #33

Спецтема: Пятничная подборка
Комментариев: 0
Все знают, что управлять автомобилем в нетрезвом виде смертельно опасно.
В сегодняшней пятничной автоподборке видео ДТП с нетрезвыми водителями
В сегодняшней пятничной автоподборке видео ДТП с нетрезвыми водителями
Скриншот видео

Читай также: Гонка за лайками: Блогер перевернулся в ДТП на скорости 260 км в час

Все знают, что управлять автомобилем в нетрезвом виде смертельно опасно. И тем не менее, огромное количество украинцев продолжают рисковать и своей жизнью, и жизнью окружающих,  почитав, что их беда не коснется. В сегодняшней пятничной автоподборке видео ДТП с нетрезвыми водителями.

Ранее сообщалось, что знаменитый кот Ларри заблокировал выезд лимузину президента Трампа - фото.

Поделись:
Теги: ДТП, пьяное ДТП, пьяные за рулем
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь