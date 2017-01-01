ТЕСТ: Что вам известно об Илоне Маске и его идеях?

Этот тест покажет, насколько хорошо вы ориентируетесь в современной истории технологий и инноваций.

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Вокруг этой известной противоречивой фигуры точится целое множество споров. Почитатели мнят его гением, инноватором и удачливым бизнесменом. Скептики называют его талантливым мошенником и аферистом, который построил финансовую пирамиду и расплачивается с инвесторами за счет новых инвестиций.

А что знаете о нем вы? Этот тест покажет, насколько хорошо вы ориентируетесь в современной истории технологий и инноваций.

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