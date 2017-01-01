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Старенькие украинские автобусы в Литве - новые фото со съемок сериала "Чернобыль"

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В Прибалтике не нашли достаточно авто той эпохи в хорошем состоянии, поэтому много ретроавтомобилей пригнали из Украины.
Старенькие украинские автобусы в Литве - новые фото со съемок сериала "Чернобыль"
© autocentre.ua
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Старенькие украинские автобусы в Литве - новые фото со съемок сериала "Чернобыль"
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Нашумевший сериал “Чернобыль“ по ряду причин снимали в основном в Литве и только некоторые сцены - в Украине. Создатели хотели создать максимально аутентичный образ позднесоветской эпохи и для этого по максимум уделяли внимание всем деталям.

Автомобилей это коснулось в первую очередь. А из-за того, что в Прибалтике не нашли достаточно авто той эпохи в хорошем состоянии, много ретроавто пригнали из Украины. Об этом сообщает Автоцентр.

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Как, например, эти автобусы ЛАЗ-699Р и 695Н. Автомобили зарегистрированы в Киевской области. Судя по тому, что некоторые из этих автобусов выглядят как музейные экспонаты, вряд ли они преодолели весь путь из Киева до Вильнюса самостоятельно.

Ранее сообщалось, какие авто использовали в нашумевшем сериале “Чернобыль“.

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Теги: Украина, Литва, сериал. Чернобыль, ретроавто
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