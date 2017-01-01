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"Совершенство с первого авто": Первый спорткар Энцо Феррари выставили на аукцион

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Редчайший шедевр автомобилестроения носит название Alfa Romeo Tipo 256 Coupe 1939 года.
"Совершенство с первого авто": Первый спорткар Энцо Феррари выставили на аукцион
© goodingco.com
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"Совершенство с первого авто": Первый спорткар Энцо Феррари выставили на аукцион
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Первый спорткар, разработанный легендарным Энцо Феррари выставили на аукцион Gooding & Company. Об этом передает auto.bigmir.net.

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Редчайший шедевр автомобилестроения носит название Alfa Romeo Tipo 256 Coupe 1939 года - именно на Alfa Romeo работал Ferrari до войны. Но уже тогда автомобили, разработанные Энцо, были красного цвета и со знаменитой гарцующей лошадью на капоте.

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Конкретно это авто стало первым дорожным спорткаром. За основу взят Alfa Romeo 6C, у которого поменяли двигатель на 120-сильную гоночную шестерку.

Авто недавно восстановили и теперь оно может получить своего очередного, 11 хозяина. Ориентировочная стоимость - 2,75-3,5 млн. долларов

Ранее сообщалось, что неизвестный автомобиль замаскировали под Bugatti Veyron и продают за 6000 долларов.

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Теги: ретроавтомобили, Ferrari, Alfa Romeo, интересные авто
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