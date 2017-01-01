Toyota и Hyundai остановили продажи водородных авто после взрыва на заправке

К счастью, обошлось без жертв, но были пострадавшие.

Решение приняли из-за взрыва одной из станций с водородом в городе Саннвика electrek.co

Двигатели на водороде имеют огромное количество преимуществ, в основном за счет своей дешевизны и экологичности. Но их массовое использование, пожалуй, снова откладывается.

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В Норвегии закрыли целую сеть водородных заправок. Решение приняли из-за взрыва одной из станций с водородом в городе Саннвика 10 июня, передает auto.bigmir.net, со ссылкой на Electrek.

К счастью, обошлось без жертв, но были пострадавшие. Toyota и Hyundai тут же закрыли свои автосалоны по продаже водородных авто в стране.

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По словам представителей автомобильных брендов, они решили избежать спекуляций на теме инцидента. К тому же, после закрытия водородных станций, заправляться водородом в Норвегии стало негде. Владельцам водородных авто готовы предложить альтернативные машины на топливе, пока будут закрыты станции заправки.

Ранее сообщалось, что украинский мастер собрал собственный водородный двигатель всего за 400 долларов.

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