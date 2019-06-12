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"ЗАЗ" выпустил всего 14 авто: Статистика автопроизводства в Украине за май

Комментариев: 3
Большая часть статистики относится к крупноузловой сборке Skoda.
Темпы выпуска автомобилей в Украине продолжают расстраивать
Темпы выпуска автомобилей в Украине продолжают расстраивать
112.ua

Темпы выпуска автомобилей в Украине продолжают расстраивать. В мае 2019 года всего выпустили 510 авто, сообщает auto.bigmir.net, со ссылкой на Укравтопром.

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Причем большая часть статистики относится к крупноузловой сборке Skoda на заводе “Еврокар“ - 441 легковушка.

Темпы производства автобусов остались на прежнем уровне - 30 единиц выпустил “Черкасский автобус“, 12 - “Черниговский автозавод“, по 9 - “ЗАЗ“ и “Часовоярский автобус“ и 3 на заводе “Богдан“.

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Если говорить про производство коммерческого транспорта, то по сравнению с с маем прошлого года, производство выросло на 1 единицу. 5 штук выпустил “Черкасский завод“ и 1 - “ЗАЗ“.

Ранее сообщалось, что кузовы для французских электроавтобусов будет выпускать “Богдан“.

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Теги: автопроизводство, Украина, Богдан, ЗАЗ
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  12.06.2019, 15:35
Оценка:  +3
гость
+ ручная сборка! та они по-круче поршей будут!!!!
П    12.06.2019, 15:30
Оценка:  +4
П
Да забудьте про этот ЗАЗ! Васадзе все пыжится, что бы получить дотации государства. Бизнесмен буев!
zadneprohodchik    12.06.2019, 15:28
Оценка:  +3
zadneprohodchik
Отличная новость так держать что закончились госзаказы за откаты закончилось производство нах эти корыта никому не нужны лучше взять иномарку нормальную за такую же цену чем это говнище
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