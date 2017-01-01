Сколько стоит обучение в автошколах Киева-2019
Вне зависимости от наличия собственного автомобиля, иметь водительские права должен любой современный человек. Тем более, что в Украине масса учебных заведений, где научат водить и подготовят к экзаменам за доступные цены. О стоимости обучения в автошколах столицы рассказал Bigmir)net.
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Обучение занимает около 2,5 месяцев. Осмотр сайтов автошкол Киева показывает достаточно большой разброс ценников - от 2750 гривен до 9000 и выше. Такая разница в стоимости зависит в основном от количества практических уроков в программе и технического оснащения школы.
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При выборе школы надо обязательно обратить внимание на скрытые платежи, а именно - входят ли в стоимость программы практические уроки. Если озвученная стоимость обучения подозрительно низкая, скорее всего за каждый практический выезд нужно будет платить. А это удовольствие может быть достаточно разорительным - в зависимости от уровня ученика, может потребоваться от 20 до 40 часов “наезда“.
Обычно в школах можно заказать и дополнительные часы вождения с инструктором - их стоимость стартует с 80 гривен за академчас.
Ранее сообщалось, что кабмин внес изменения в процесс получения прав.
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