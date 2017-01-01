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Сколько стоит обучение в автошколах Киева-2019

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Вне зависимости от наличия собственного автомобиля, иметь водительские права должен любой современный человек.
При выборе школы надо обязательно обратить внимание на скрытые платежи
При выборе школы надо обязательно обратить внимание на скрытые платежи
depositphotos.com

Вне зависимости от наличия собственного автомобиля, иметь водительские права должен любой современный человек. Тем более, что в Украине масса учебных заведений, где научат водить и подготовят к экзаменам за доступные цены. О стоимости обучения в автошколах столицы рассказал Bigmir)net.

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Обучение занимает около 2,5 месяцев. Осмотр сайтов автошкол Киева показывает достаточно большой разброс ценников - от 2750 гривен до 9000 и выше. Такая разница в стоимости зависит в основном от количества практических уроков в программе и технического оснащения школы.

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При выборе школы надо обязательно обратить внимание на скрытые платежи, а именно - входят ли в стоимость программы практические уроки. Если озвученная стоимость обучения подозрительно низкая, скорее всего за каждый практический выезд нужно будет платить. А это удовольствие может быть достаточно разорительным - в зависимости от уровня ученика, может потребоваться от 20 до 40 часов “наезда“.

Обычно в школах можно заказать и дополнительные часы вождения с инструктором - их стоимость стартует с 80 гривен за академчас.

Ранее сообщалось, что кабмин внес изменения в процесс получения прав.

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Теги: автошкола, как выбрать автошколу, стоимость, стоимость обучения в автошколе
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Источник: Bigmir)net

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