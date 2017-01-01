Прошло три месяца: Как проходит постройка нового Шулявского путепровода

На строительстве нового Шулявского моста уже начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию длиной в 20-25 метров.

Подрядчик уверяет, что работы идут по плану и мост закончат строить в срок - к концу текущего года facebook.com/kievtypical

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Строительство нового Шулявского путепровода успело усложнить жизнь киевлянам из-за регулярного появления пробок. О том, как идут работы и сколько ждать новенький мост рассказал Типичный Киев, передает auto.bigmir.net.

На строительстве нового Шулявского моста уже начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию длиной в 20-25 метров. Позже при помощи крана ее установят на готовые опоры моста. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост.

По словам представителя генподрядчика, в данный момент рабочие уже залили бетоном фундаменты будущей переправы и приступили к монтажу его опор.

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Всего на работах задействовано более сотни рабочих. Подрядчик уверяет, что работы идут по плану и мост закончат строить в срок - к концу текущего года.

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