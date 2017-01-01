ТОП-5 самых популярных электрокаров в Украине - статистика за май

Рынок вырос в 1,5 раза по сравнению с таким же периодом 2018 года.

В Украине в мае были приобретены и прошли регистрацию 329 автомобилей NISSAN Leaf wikipedia.org

В Украине спрос на покупку автомобилей с электрическим двигателем продолжает стабильно подниматься. Об этом свидетельствует обновленная статистика УкрАвтопрома, сообщает Bigmir).net.

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Так, с января по май 2019 года были завезены и поставлены на учет 2381 единица легковых авто с электродвигателем и 176 коммерческих электромобилей. Это на 64% и 209% соответственно больше, по сравнению с таким же периодом 2018 года.

И если количество электромобилей, поставленных на учет в апреле этого года составило 535 авто, то майские покупки составили 643 машин с электротягой.

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Структура майских покупок показывает, что подержанные автомобили по-прежнему лидируют в предпочтениях украинцев.

Из 610 легковых автомобилей только 86 авто были приобретены в новом состоянии.

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Наши граждане чаще всего продолжают выбирать продукцию японской компании Nissan. В Украине в мае были приобретены и прошли регистрацию 329 автомобилей Nissan Leaf.

На втором месте среди купленных и зарегистрированных электромобилей - Tesla Model S - 53 авто.

В мае 2019 в Украине было куплено 53 легковых автомобиля TESLA Model S wikipedia.org

Третье место досталось BMW i3 - 46 авто.

Третье место среди купленных в мае электромобилей занимает BMW i3 - 46 авто wikipedia.org

Далее идут FIAT 500 е - 24 шт. и Renault Zoe - 23 шт. - почти равный результат.

Все коммерческие электромобили, купленные в мае в количестве 33 единиц, уже были в эксплуатации. Из них большая часть - 31 автомобиль - Renault Kangoo Z.E. и 2 авто - Nissan e-NV200

В мае этого года был куплен 31 коммерческий автомобиль RENAULT Kangoo Z.E. infocar.ua

Напомним, что в нашей стране до 2022 года электромобили освобождены от уплаты НДС. При этом акцизный сбор взимают с января 2019 года.

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