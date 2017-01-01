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Наказание объезжающих пробки по обочине: Пятничная автоподборка #34

Спецтема: Пятничная подборка
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Посмотрите, что может произойти с такими "торопыгами".
В сегодняшней пятничной подборке - любители объезжать пробки по обочине
В сегодняшней пятничной подборке - любители объезжать пробки по обочине
Скриншот Youtube

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Вас тоже раздражают нетерпеливые люди, которые объезжают пробки по обочине, потому что им “очень надо“. Или вы сами таким когда-то грешили? В любом случае - посмотрите, что может произойти с такими “торопыгами“. В сегодняшней пятничной подборке - любители объезжать пробки по обочине.

Ранее сообщалось, что известный комик попал в ДТП на Bugatti Veyron.

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Теги: пятничная подборка. видео, неадекватные водители
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