Наказание объезжающих пробки по обочине: Пятничная автоподборка #34

Посмотрите, что может произойти с такими "торопыгами".

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Вас тоже раздражают нетерпеливые люди, которые объезжают пробки по обочине, потому что им “очень надо“. Или вы сами таким когда-то грешили? В любом случае - посмотрите, что может произойти с такими “торопыгами“. В сегодняшней пятничной подборке - любители объезжать пробки по обочине.

Ранее сообщалось, что известный комик попал в ДТП на Bugatti Veyron.