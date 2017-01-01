ТОП-7 интересных идей для улучшения жизни в городе

Иногда для существенного повышения комфорта достаточно, казалось бы, незначительных вещей.

Монументальные сооружения в центре города, типа пешеходных мостов, это конечно хорошо. Но иногда для повышения комфорта достаточно и значительно меньших, но не менее приятных улучшений. Список интересных новшеств для городов Украины подготовил Автоцентр.

ТОП-7 интересных идей для дорог Украины

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1. Светящаяся разметка пешеходных переходов. Такими пользуются, например, в Китае. В разметку встроено освещение, которое дублирует включенный цвет светофора. И водителям заметнее, и пешеходам спокойнее. Да и посмотреть на них приятно.

1. Светящаяся разметка пешеходных переходов autocentre.ua

2. Встроенная система автополива дороги. Особенно актуально для погоды в последние дни, не правда? Такие устанавливают в Южной Корее и используют для того, чтобы мыть дороги.

2. Встроенная система автополива дороги autocentre.ua

3. Мягкие границы парковочных мест. Можно встретить во Франции. С помощью мягких барьеров можно обезопасить машины от случайных царапин.

3. Мягкие границы парковочных мест autocentre.ua

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4. “Минифуникулер“ для велосипедистов. Некоторые считают, что в Киеве велосипеды никогда не станут такими популярными, как в Европе из-за того, что у нас сплошные подъемы. Что же, в Норвегии та же проблема и ее решили таким ловким способом.

4. “Минифуникулер“ для велосипедистов autocentre.ua

5. Белая краска на асфальте. И снова актуально для жаркого лета - в Лос-Анджелесе красят асфальт в белый цвет, чтобы помочь жителям города легче переносить знойную погоду. Такая мера помогает охладить асфальт на 4-5 градусов Цельсия.

5. Белая краска на асфальте autocentre.ua

6. USB-порты в общественном транспорте. Даже добавить нечего. С технической стороны не сложно осуществить, а сколько горожан будут благодарны.

6. USB-порты в общественном транспорте autocentre.ua

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7. Автопроверка состояния шин. Колонки WheelWright устанавливают в штате Джорджия, США. Они бесплатно оценивают состояние покрышек. Таким образом борются с уровнем ДТП, учитывая, что ощутимый процент происшествий случается именно из-за изношенной резины.

7. Автопроверка состояния шин autocentre.ua

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И последнее новшество - поменьше неадекватных людей, которые позволяют себе портить все хорошие начинания. Это касается и вандалов, и любителей покататься по пешеходным мостам. К сожалению, вряд ли такие успехи сможет гарантировать даже самый лучший мэр в мире.

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